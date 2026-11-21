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Desde la presentación de las denuncias en contra del religioso que fue señalado por abusar de personas en edad de niñez, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos se ha reunido con las mamás de tres víctimas. Sin embargo, la institución religiosa, reconoce que cuando alguien sufrió un abuso, jamás volverá a ser la misma persona, independencia de que la iglesia colabore con el desarrollo de la investigación de los delitos.

Luego de colaboración con la Fiscalía General de Tamaulipas fue detenido José N. por enfrentar denuncias de padres de familia bajo los cargos de abuso sexual y los que resulten en agravio de menores en la capilla de Santa María de Guadalupe del fraccionamiento Prados de San Vicente Segunda Sección, en Villa de Pozos, la iglesia emitió un comunicado en el que condena los hechos y ofrece colaborar para el desahogo de las investigaciones.

Lucila Holguín Segura, encargadas de Recepción de Denuncias de la Comisión Diocesana de Protección a Menores, advirtió que si la reparación del daño es volver las cosas al estado en que se encontraban, en estos casos es imposible porque una persona que sufrió un abuso jamás puede volver a ser la misma.

Dijo que la iglesia ha ofrecido acompañamiento a mamás de las víctimas y a los menores, aunque no se puede decir que justo ahora, porque se necesita que las cosas estén listas para llevar ese acompañamiento, se les ha ofrecido y no es posible obligar ni presionar el proceso de la víctima.

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"Quien incurra en

malas acciones

deberá responder"

Los espacios religiosos no son extraterritoriales, pero tampoco hay inmunidad para personas de la vida consagrada con la independencia de que lo ocurrieron se encuentre fuera de las instalaciones religiosas; quien incurrió en malas acciones deberá responder por ello, advirtió el vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, luego de que fue asegurado en Reynosa-Tamaulipas, el señalado por abuso sexual en contra de menores en la capilla de Prados de San Vicente.

"Desafortunadamente y tristemente, sucede también en otros lugares y no nada más en la iglesia", señaló.