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La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ya estableció medidas cautelares para evitar posibles afectaciones o revictimización de integrantes de su comunidad, ante una situación que presuntamente vulneraría su dignidad, informó la directora del plantel, Georgina González Cázares.

La funcionaria explicó que, tras tener conocimiento de los hechos, se dio intervención a la Defensoría de los Derechos Universitarios para iniciar los procedimientos correspondientes. Precisó que ella recibió información sobre el caso apenas el miércoles, por lo que se actuó a partir de los canales institucionales.

Aunque evitó revelar detalles para proteger la confidencialidad de las personas involucradas, aseguró que ya se tomaron acciones preventivas y que el asunto se encuentra bajo seguimiento de las instancias universitarias.

Cuestionada sobre cómo impedir que este tipo de situaciones se repitan, particularmente cuando involucran a docentes que llevan varios años frente a grupo, González Cázares señaló que la atención depende también de que las personas afectadas acudan a presentar sus denuncias por las vías formales.

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Indicó que, en ocasiones, las autoridades universitarias desconocen este tipo de situaciones hasta que reciben una denuncia o información formal, por lo que consideró necesario que estudiantes y demás integrantes de la comunidad conozcan los mecanismos disponibles y se acerquen a las instancias correspondientes.