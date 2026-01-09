logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Impugnan en TEESLP Ley Gobernadora

La magistrada Porras se encargará de sustanciar el juicio promovido en el Tribunal Electoral

Por Ana Paula Vázquez

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Impugnan en TEESLP Ley Gobernadora

La llamada "Ley Gobernadora" enfrenta su primer reto legal. El abogado Luis Fernando Leal Beltrán presentó un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) para impugnar la reforma que, de aprobarse, permitiría que solo mujeres puedan postularse a la gubernatura en 2027.

El recurso quedó registrado bajo el expediente TESLP/JDC/122/2025, luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) notificara formalmente al tribunal sobre la presentación de la demanda.

Leal Beltrán sostiene que la medida vulnera los derechos político-electorales, al imponer un requisito de género sin considerar la modalidad de postulación que marca la ley. "La declaración o proyecto de reforma electoral que emite este Consejo Estatal Electoral y que se pretende aplicar en esta entidad federativa, y que tiene por objeto principal obligar por ley a que los candidatos a gobernador que se inscriban o participen en cualquiera de las modalidades que contempla la ley electoral sean exclusivamente del género femenino", expone.

El Tribunal turnó la demanda a la ponencia de la magistrada Denisse Adriana Porras Guerrero, quien se encargará de sustanciar el juicio. Además, solicitó al Ceepac su informe circunstanciado y la documentación correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Regresan a clases con frío: así será el clima este lunes en San Luis Potosí
Regresan a clases con frío: así será el clima este lunes en San Luis Potosí

Regresan a clases con frío: así será el clima este lunes en San Luis Potosí

SLP

Pulso Online

Amaneceres helados marcarán el regreso a kínder, primaria y secundaria

Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperatura en San Luis Potosí
Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperatura en San Luis Potosí

Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperatura en San Luis Potosí

SLP

Redacción

Protección Civil emite recomendaciones ante bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas

Maduro detenido, el chavismo en pie
Maduro detenido, el chavismo en pie

Maduro detenido, el chavismo en pie

SLP

Nallely González

La periodista venezolana Delvalle Canelón señala desde Caracas, que la intervención de EU, dejó indemne la estructura del poder dictatorial en ese país

Gallardo arranca rehabilitación de laterales de la ´57
Gallardo arranca rehabilitación de laterales de la ´57

Gallardo arranca rehabilitación de laterales de la ´57

SLP

Redacción

Puso en marcha la reconstrucción de 12 Km. del Circuito Potosí al Eje 128 de la Zona Industrial