¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La sentencia de 40 años de prisión por el transfeminicidio de Michelle Rodríguez fue impugnada y el proceso penal tuvo que reponerse desde la etapa de juicio oral. A siete años del

asesinato de la adolescente trans, ocurrido en San Luis Potosí, su madre y hermana deben volver a las audiencias para buscar una resolución definitiva.

Michelle tenía 17 años cuando fue asesinada el 19 de julio de 2019. El crimen fue cometido con extrema violencia y

expresiones de odio. En diciembre de 2022, las personas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

responsables recibieron una sentencia condenatoria de 40 años de prisión, en un fallo que incorporó por primera vez en el

estado el agravante de odio en un caso de violencia contra una persona trans.