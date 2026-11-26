Impugnan sentencia por transfeminicidio
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La sentencia de 40 años de prisión por el transfeminicidio de Michelle Rodríguez fue impugnada y el proceso penal tuvo que reponerse desde la etapa de juicio oral. A siete años del
asesinato de la adolescente trans, ocurrido en San Luis Potosí, su madre y hermana deben volver a las audiencias para buscar una resolución definitiva.
Michelle tenía 17 años cuando fue asesinada el 19 de julio de 2019. El crimen fue cometido con extrema violencia y
expresiones de odio. En diciembre de 2022, las personas
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responsables recibieron una sentencia condenatoria de 40 años de prisión, en un fallo que incorporó por primera vez en el
estado el agravante de odio en un caso de violencia contra una persona trans.
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