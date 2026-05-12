Impulsa PAN una reforma electoral local
Gobiernos de coalición y representación parlamentaria son temas clave en la reforma electoral local.
La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) junto con sus diputados locales, presentaron una iniciativa de reforma electoral local, que contempla modificaciones en materia de candidaturas, paridad de género, gobiernos de coalición y representación parlamentaria rumbo al proceso electoral de 2027 en San Luis Potosí.
Propuesta de reforma electoral del PAN en San Luis Potosí
La propuesta fue dada a conocer por la presidenta estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, acompañada por el coordinador de su bancada en el Congreso local, Rubén Guajardo Barrera, así como por legisladores locales.
Entre los puntos planteados en la iniciativa destaca la incorporación de la constancia relativa a antecedentes penales como requisito obligatorio para las personas que busquen contender por un cargo de elección popular.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cambios en candidaturas y gobiernos de coalición
Rubén Guajardo señaló que la propuesta se sustenta en lo establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal y precisó que el documento sería expedido solo en casos previstos por la legislación.
Explicó que se plantea dividir las candidaturas en dos bloques: uno correspondiente al 50% de espacios para mujeres y otro 50% a candidaturas "sin género".
La iniciativa incluye modificaciones relacionadas con los gobiernos de coalición. Propone que los nombramientos del gabinete, con excepción del área de seguridad, sean sometidos a la aprobación del Congreso.
no te pierdas estas noticias
Ciclo escolar finaliza hasta el 15 de julio en SLP
Redacción
En la Huasteca podrían aplicarse medidas especiales
Plantean quitar multas de tránsito a cambio de trabajo comunitario
Redacción
La iniciativa busca que algunas infracciones puedan pagarse con actividades como limpieza de espacios públicos
Espera EGC anuncio oficial para saneamiento de presa San José
Rolando Morales
Conagua aún no presenta detalles oficiales del proyecto, señaló el presidente municipal