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Impulsa PAN una reforma electoral local

Gobiernos de coalición y representación parlamentaria son temas clave en la reforma electoral local.

Por Samuel Moreno

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
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Impulsa PAN una reforma electoral local

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) junto con sus diputados locales, presentaron una iniciativa de reforma electoral local, que contempla modificaciones en materia de candidaturas, paridad de género, gobiernos de coalición y representación parlamentaria rumbo al proceso electoral de 2027 en San Luis Potosí.

Propuesta de reforma electoral del PAN en San Luis Potosí

La propuesta fue dada a conocer por la presidenta estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, acompañada por el coordinador de su bancada en el Congreso local, Rubén Guajardo Barrera, así como por legisladores locales.

Entre los puntos planteados en la iniciativa destaca la incorporación de la constancia relativa a antecedentes penales como requisito obligatorio para las personas que busquen contender por un cargo de elección popular.

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Cambios en candidaturas y gobiernos de coalición

Rubén Guajardo señaló que la propuesta se sustenta en lo establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal y precisó que el documento sería expedido solo en casos previstos por la legislación.

Explicó que se plantea dividir las candidaturas en dos bloques: uno correspondiente al 50% de espacios para mujeres y otro 50% a candidaturas "sin género".

La iniciativa incluye modificaciones relacionadas con los gobiernos de coalición. Propone que los nombramientos del gabinete, con excepción del área de seguridad, sean sometidos a la aprobación del Congreso.

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