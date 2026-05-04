Impulsan reforma para rendición de cuentas en tiempo real

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, adelantó que la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre incluirá "candados" orientados a cerrar espacios de opacidad en la rendición de cuentas de los ayuntamientos, con énfasis en el seguimiento en tiempo real y mayor acceso a la información para la ciudadanía.

El legislador explicó que uno de los ejes centrales será transparentar los procesos de fiscalización, de modo que la población pueda conocer en qué etapa se encuentran las cuentas públicas, así como las observaciones que se vayan generando. "Lo que buscamos es que los procesos sean más transparentes, incluso con información en tiempo real, para que la ciudadanía esté enterada de cómo avanzan y si existen irregularidades", señaló.

Detalló que otro de los mecanismos contemplados será delimitar con mayor claridad los periodos para la solventación de observaciones, evitando que estos espacios se utilicen para dilatar o encubrir inconsistencias en el manejo de recursos. En ese sentido, subrayó que la intención no es obstaculizar a los municipios, sino garantizar que exista un control efectivo y verificable.

Asimismo, enfatizó que estos "candados" también apuntan a evidenciar posibles malos manejos del erario. "Si alguien ha hecho un mal uso de los recursos, la ciudadanía lo debe saber, porque al final se trata de dinero público", sostuvo.

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En paralelo, Gámez Macías reconoció que aún persisten deficiencias en materia de transparencia en varios municipios del estado. Si bien aceptó que en algunos casos puede existir falta de capacitación, consideró que a estas alturas de las administraciones ya no es un argumento válido, pues existen instancias como el Instituto de Fiscalización y el propio Congreso para asesorar a las autoridades municipales.

Como contexto, el legislador impulsa una reforma para homologar el plazo de entrega de las cuentas públicas, debido a que actualmente existe una contradicción entre la Constitución estatal —que fija como límite el último día de febrero— y la Ley Orgánica del Municipio Libre, que establece el 15 de marzo. La propuesta busca eliminar esa ambigüedad y fortalecer la claridad en los procesos de rendición de cuentas.