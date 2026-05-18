Impulsará el PRI revisión a "pensiones de lujo"

La presidenta estatal del PRI y diputada local en San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, aseguró que desde el Congreso del Estado se impulsará una revisión a las denominadas "pensiones de lujo", luego de darse a conocer que actualmente existen trabajadores jubilados que reciben hasta 146 mil pesos mensuales.

Lo anterior, después de que el titular de la Dirección General de Pensiones, Luis Arturo Coronado Puente, revelara que tres jubilados perciben retiros anuales de un millón 752 mil pesos, además de señalar que ya se analiza la posibilidad de establecer topes, aunque reconoció que se trata de derechos adquiridos que deben valorarse jurídicamente.

Ante este escenario, la legisladora priista sostuvo que si bien su partido está a favor de proteger los derechos laborales y las pensiones de los trabajadores, también consideró necesario revisar los casos donde pudieran existir excesos. "No podemos ir en contra de una pensión adquirida, pero sí revisar quiénes son, cuál fue su sueldo y por qué tienen esa pensión", declaró.

Sara Rocha Medina indicó que propondrá el tema tanto en la Junta de Coordinación Política como en el Congreso local, al considerar importante transparentar el origen de estas jubilaciones elevadas y evitar señalamientos generalizados contra todos los pensionados.

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Asimismo, aprovechó para criticar decisiones del gobierno federal relacionadas con modificaciones a esquemas de retiro en dependencias como Pemex, al señalar que muchos trabajadores dedicaron décadas de su vida laboral y dependen únicamente de su pensión para subsistir. "Estamos a favor de las pensiones, sí; no de los abusos, son cosas diferentes", puntualizó.