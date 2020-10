IMSS abre dos investigaciones por bebé declarado muerto erróneamente en Puebla

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla (IMSS) informó que lleva a cabo dos investigaciones paralelas por el caso de médicos declararon muerto, de manera errónea, a un recién nacido. Al interior del Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 La Margarita, donde ocurrieron los hechos el pasado miércoles, se efectúa una investigación con la constancia de hechos y el expediente clínico para esclarecer el caso en cuestión.

Además, de manera paralela, el caso es analizado por el Comité de Ética de la Oficina de Representación en Puebla del IMSS. En un comunicado de prensa, el Seguro Social aseguró que realiza todos los esfuerzos para salvar la vida del menor y continuar con la atención integral en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, además de brindar atención a la madre, quién ha evolucionado satisfactoriamente.

"Las autoridades institucionales se encuentran en constante comunicación con los padres del menor para ofrecerles atención y el apoyo necesario, así como la información oportuna sobre su estado de salud", afirmó la institución. Horas antes, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que presentarán acciones legales para impedir que quede impune el caso. "No podemos ver cómo un hecho que ya ocurrió y que no se quede sin sanción", sentenció. El mandatario se mostró sorprendido e indignado porque en el Hospital de esta capital, el recién nacido fue declarado muerto, se ordenó al padre trámitar el acta de defunción y luego se descubrió que estaba vivo envuelto en sábanas del IMSS. "Un descuido en el IMSS y haber tenido por muerto a un niño por cinco horas hasta que llegó el padre y tuvo acceso al cuerpecito y se encontró que el niño lloraba", expuso.