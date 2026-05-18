IMSS activa protocolos tras amenazas a trabajadora
El instituto condenó la agresión registrada en la UMF No. 7 y aseguró que la empleada recibe acompañamiento
El Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí informó que activó sus protocolos institucionales de atención y seguridad, luego del incidente registrado en la Unidad de Medicina Familiar No. 7, donde una trabajadora fue amenazada por un usuario.
A través de una postura oficial, el IMSS condenó cualquier acto de violencia o agresión que atente contra la integridad, dignidad y seguridad de su personal, así como de la población usuaria.
La institución señaló que, tras los hechos, se actuó de manera inmediata para salvaguardar a la trabajadora involucrada, quien actualmente recibe acompañamiento y orientación por parte de las áreas correspondientes.
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Video | Captan amenazas contra trabajadora del IMSS-SLP
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El IMSS en San Luis Potosí refrendó su compromiso de mantener espacios seguros y de respeto tanto para su personal como para la derechohabiencia.
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