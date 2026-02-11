logo pulso
Incendio en Santo Domingo, al 40%

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Incendio en Santo Domingo, al 40%

290 brigadistas combaten el fuego en San Francisco.

Por Redacción PULSO

Febrero 11, 2026 12:03 p.m.
Un incendio forestal en la comunidad de San Francisco, en el municipio de Santo Domingo, mantiene en alerta a corporaciones estatales y municipales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que el siniestro registra un 40 por ciento de control y 25 por ciento de liquidación, tras varios días de labores en la zona.

En el operativo participan 292 brigadistas, entre personal especializado, voluntarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes trabajan en la contención de las llamas y en la liquidación de puntos activos para evitar que el viento avive el fuego.

LEA TAMBIÉN

Ola de incendios pone en jaque a los bomberos

Muchos de los siniestros son provocados

Las acciones se concentran en proteger a la población cercana y reducir el impacto ambiental en la región. Las autoridades informaron que el despliegue continuará hasta lograr la extinción total.

