logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

Uno de los siniestros forestales tiene 30% de control

Por Redacción

Febrero 20, 2026 06:38 p.m.
A
Estado actual de los incendios en San Luis Potosí

Estado actual de los incendios en San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se mantienen activos operativos para atender incendios registrados en distintos municipios de San Luis Potosí.

Uno de los siniestros ocurrió en la comunidad El Águila, en Villa de Arriaga, donde brigadistas intervinieron para contener un incendio agrícola.

Estado actual de los incendios en San Luis Potosí

En Guadalcázar, en la comunidad de San Carlos, se combate un incendio forestal que presenta un avance de control superior al 30 por ciento y una afectación estimada de 30 hectáreas. Las labores se realizan en coordinación con autoridades municipales y la Comisión Nacional Forestal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En Villa de Reyes, en la comunidad El Tejocote, el incendio fue liquidado, aunque continúan trabajos de supervisión para evitar reactivaciones.

Autoridades estatales señalaron que se mantiene monitoreo permanente ante este tipo de contingencias.

LEA TAMBIÉN

Huyen del fuego en Mexquitic

Incendio de pastizales amenazan viviendas de varias comunidades; autoridad federal reporta 35 puntos de calor en el municipio

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP
Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

SLP

Redacción

Uno de los siniestros forestales tiene 30% de control

Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP
Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

SLP

Redacción

Aplican más de 302 mil dosis y revisan cartillas en escuelas

Seguridad estatal presume resultados ante vicecónsul de Alemania
Seguridad estatal presume resultados ante vicecónsul de Alemania

Seguridad estatal presume resultados ante vicecónsul de Alemania

SLP

Redacción

Reunión en el C5i2 estatal.

Entregan calle San Vicente Mártir en División del Norte
Entregan calle San Vicente Mártir en División del Norte

Entregan calle San Vicente Mártir en División del Norte

SLP

Redacción

Reportan 80 mil metros cuadrados regenerados