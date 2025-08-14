Incluye EU a SL entre entidades “terroristas”

Aunque San Luis Potosí mantuvo el nivel 2 en las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estados de Estados Unidos a sus ciudadanos, el segundo nivel más seguro, el gobierno de Donald Trump agregó el terrorismo a los motivos de riesgo en la entidad.

La entidad fue una de las 30 entidades en las que el gobierno de Donald Trump incluyó las actividades terroristas entre los peligros para los viajantes.

En una de las versiones anteriores de la alerta, del 30 de septiembre del año pasado, San Luis Potosí ocupaba ese mismo nivel 2, en el que se aconsejaba a los viajeros extremar precauciones por el riesgo que generaban el secuestro y la actividad de grupos criminales en diversas regiones de la entidad.

Sin embargo, señalaba entonces que los empleados del gobierno estadounidense no tenían ninguna restricción para viajar en la entidad. En la actualización emitida ayer, se agregó la actividad terrorista a los otros dos riesgos detectados por el gobierno del vecino país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Existe un riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales”, advierte el anuncio.

El reporte presenta un anexo con mapas sobre zonas restringidas entre las zonas consulares que considera el gobierno trumpista. En el caso de San Luis, que es atendido por el consulado en Monterrey, no presenta ningún punto restringido.