Incongruente, GN deba reglamentar funciones: Naya

No es comprensible que sea necesario adaptar leyes para la operación de la Guardia Nacional, cuando desde un principio fue planeada como primer respondiente y por lo tanto, no es necesaria una reglamentación para la implementación de sus funciones en el orden común, aseguró el ex secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Naya Guerrero.

"Es una Policía Nacional y además el primer auxiliar de las policías estatales y municipales es decir no andan en la investigación del fuero común, sino como primeros respondientes".

Comentó que entonces, el nuevo cuerpo de seguridad tiene sus atribuciones bien definidas.

"La Guardia Nacional se implementó para dar solución al problema de inseguridad. No entiendo de qué leyes de San Luis tengan que autorizar o convenir con ellos... no sé qué habrá con las leyes de Tabasco".

Explicó Naya Guerrero que no es posible concebir que la Guardia Nacional vea la flagrancia de un delito y no acuda porque no es del fuero de ellos. "Me parece incongruente".

Propuso dar todas las facilidades para que la Guardia Nacional funcione como todos quieren y ofrezca resultados.

Aclaró que si la Guardia Nacional está en el campo del servicio, se va a dar cuenta de todo y no será necesario que tengan que avisar a otros que hay un carterista, un violador o un ratero, sino que ellos puedan actuar.