Industria automotriz advierte de riesgos con "autos chocolate"

La industria automotriz de San Luis Potosí advirtió que la regularización de vehículos de procedencia extranjera continúa generando preocupación entre fabricantes y distribuidores, principalmente por las condiciones de seguridad en las que circulan muchas de estas unidades frente a los vehículos formalmente comercializados en el país.

El director del Clúster Automotriz de San Luis Potosí, Luis Alberto González, señaló que el sector mantiene una postura a favor de fortalecer la compra de automóviles comercializados formalmente en México, al considerar que estos cumplen con procesos de certificación, revisiones mecánicas y estándares de seguridad para los usuarios.

En contraste, explicó que gran parte de los llamados "autos chocolate" ingresan sin controles completos sobre sus condiciones físico-mecánicas, historial vehicular o cumplimiento ambiental, situación que, dijo, representa un riesgo para quienes utilizan este tipo de unidades diariamente.

El representante empresarial indicó que la preocupación del sector no solamente se relaciona con un posible impacto económico para la industria, sino con la seguridad de las personas que utilizan vehículos que en muchos casos no fueron diseñados originalmente para cumplir con normativas mexicanas de circulación y seguridad.

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La postura de la industria ocurre en un contexto donde el mercado formal automotriz mantiene crecimiento en San Luis Potosí. De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), durante 2025 se comercializaron más de 28 mil vehículos nuevos en la entidad, mientras que el padrón estatal ya supera las 990 mil unidades registradas oficialmente.

Luis Alberto González reconoció que todavía no existe una cifra clara sobre la afectación que podría generar una nueva ola de regularizaciones en 2026, debido a que se desconoce cuántos vehículos extranjeros podrían ingresar al proceso. No obstante, insistió en que el Clúster Automotriz continuará planteando ante las autoridades la necesidad de priorizar la producción nacional y la comercialización formal de automóviles en México.