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INE lleva charla democrática a estudiantes del Colegio Terranova

Alumnos de secundaria conocieron herramientas de educación cívica

Por Redacción

Mayo 12, 2026 12:28 p.m.
A
INE lleva charla democrática a estudiantes del Colegio Terranova

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí impartió una charla sobre democracia a estudiantes de secundaria del Colegio Terranova, con el objetivo de promover valores cívicos entre adolescentes.

La actividad estuvo a cargo del vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Juan Manuel Sánchez Hernández, quien presentó a los alumnos el micrositio El Faro Democrático, una plataforma educativa del INE dirigida principalmente a estudiantes y docentes de secundaria.

Durante la sesión, los alumnos participaron en juegos interactivos y actividades diseñadas para conocer los principios y valores de la democracia, así como el trabajo que realiza el instituto en materia de educación cívica.

Sánchez Hernández explicó que El Faro Democrático ofrece contenidos como textos, videos, podcasts, juegos y ejercicios relacionados con la asignatura de Formación Cívica y Ética.

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La plataforma aborda temas como democracia, ciudadanía y participación, cohesión social, derechos humanos, Estado de derecho, convivencia pacífica y cultura de paz.

De acuerdo con el funcionario electoral, la democracia no solo debe entenderse como un sistema basado en elecciones, sino también como un conjunto de valores como la libertad, igualdad, respeto, tolerancia y participación ciudadana.

La charla también tuvo como propósito preparar a las y los estudiantes para sus próximas elecciones estudiantiles, en las que elegirán a integrantes de su Consejo Estudiantil.

El INE señaló que estas actividades buscan que el proceso escolar se desarrolle en un ambiente democrático, transparente, incluyente y organizado, que permita a los alumnos participar libremente en la elección de sus representantes.

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