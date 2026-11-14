Se encarece en SLP "impuesto delictivo"

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En dos años, el monto de afectaciones a las empresas a causa de la actividad delictiva creció 30 por ciento en San Luis Potosí, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aumento en gastos y pérdidas económicas

Lo anterior pese a que las cifras oficiales sobre seguridad señalan que, entre esos años, hubo una disminución de 22 por ciento en la incidencia delictiva vinculada a las empresas.

De acuerdo con la ENVE, durante 2025, las empresas del estado reportaron gastos en materia de seguridad o pérdidas económicas generadas por la actividad delictiva por tres mil 618 millones de pesos.

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En el ejercicio inmediatamente anterior, realizado en 2023, la medición fue de dos mil 779.8 millones de pesos. Es decir, se presentó un alza de 838.2 millones de pesos, equivalente a un incremento de 30 por ciento.

La cuenta de los gastos de empresas en medidas de seguridad del Inegi creció de mil 769.3 millones de pesos a mil 941.8 millones de pesos.

Cambios en tipos de delitos y afectaciones

En lo que toca a las afectaciones directas de la acción delictiva, el alza fue mayor, de mil 10.2 millones de pesos a mil 676.2 millones de pesos.

Esta alza en el "impuesto delictivo" se registró a pesar de que, entre ambos periodos, la incidencia de robos que afectan a las empresas tuvo una baja global de 22 por ciento, de acuerdo con las cifras del SNSP.

El robo a negocio pasó de mil 300 denuncias en 2023 a 879 en 2025, una disminución de 32.3 por ciento.

La estadística de 2025 muestra que se registraron cuatro robos a instituciones bancarias, lo que implicó un alza del 50 por ciento con respecto a 2023.

El único delito que aumentó fue robo a transportistas, que subió de 363 a 419 casos.