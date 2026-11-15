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Extorsión, delito más frecuente en empresas

Revela el Inegi que el asalto y el robo hormiga son las siguientes conductas delictivas más frecuentes

Por Jaime Hernández

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Extorsión, delito más frecuente en empresas
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      La extorsión, el asalto con pérdidas de dinero o bienes y el robo hormiga son los tres delitos que más afectan a las empresas potosinas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, durante 2025 se registraron en la entidad potosina 90 mil 513 delitos.

      De ellos, la mayor incidencia se registró en la extorsión, con 35 mil 366 casos, es decir, el 39.1 por ciento del total.

      La inmensa mayoría, el 97.3 por ciento, se registró por vía remota, a través de una llamada telefónica, en internet o a través de correo electrónico.

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      Le sigue el robo o asalto en el que los delincuentes buscaban bienes o dinero, con quince mil 777 víctimas, que representa el 17.4 por ciento del total.

      En tercer sitio quedó el robo hormiga, que tuvo un registro de doce mil 394, una proporción porcentual de 13.7 puntos.

      En tanto, siete mil 495 compañías confirmaron que resultaron víctimas de vandalismo, equivalente a un 6.7 por ciento.

      Por sectores, el mayor afectado es el de servicios, que ese año afrontó el 53.7 por ciento de la incidencia total, con 48 mil 570 casos.

      El segundo de mayores consecuencias fue el comercio, con 36 mil 150 empresas afectadas, el 39.9 por ciento.

      La industria fue la menos afectada, con cinco mil 793 delitos, lo que representa el 6.4 por ciento de la incidencia total.

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