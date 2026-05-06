Infonavit busca constructoras para programa de viviendas

El INFONAVIT lanzó una plataforma, que ya está disponible, donde las y los empresarios constructores y desarrolladores de vivienda de todo el país podrán consultar el potencial de viviendas faltantes por contratar, a nivel estado y municipio, para alcanzar la meta sexenal del Programa de Vivienda para el Bienestar, que es de 1 millón 200 mil.

Esta acción, dice el Instituto, refuerza el compromiso con la transparencia en la información referente a este programa prioritario del Gobierno de México, mismo que inició con el lanzamiento, en julio de 2025, de un portal en el que se comenzó a transparentar de manera periódica información sobre los contratos de construcción celebrados.

En la plataforma las empresas interesadas y el público en general encontrarán tres pestañas interactivas donde se puede revisar, de forma clara y accesible, la siguiente información:

· Potencial de viviendas faltantes por contratar por entidad y municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

· Proyectos en revisión para su posible contratación.

· Viviendas en desarrollo.

Enlace:

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/constructora

El INFONAVIT reiteró que cualquier empresa que cumpla con los requisitos establecidos puede participar en el programa, únicamente debe enviar su propuesta inicial de proyecto, documentación que acredite la propiedad del predio, estudios de prefactibilidad y datos técnicos complementarios al correo electrónico quieroconstruir@infonavit.org.mx

Los hogares que construye el INFONAVIT en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar tienen al menos 60 metros cuadrados y 2.7 metros de altura, 2 recámaras, sala, comedor, área de servicio, baño completo y servicios básicos, a un precio por debajo del mercado, para derechohabientes con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos.