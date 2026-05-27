Informal, 55.7% del empleo en San Luis

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que al primer trimestre de este año, San Luis Potosí tiene una tasa de informalidad laboral de 55.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) de la entidad.

Inegi reporta tasa de informalidad laboral en San Luis Potosí

Las cifras del Inegi coinciden con el señalamiento de un estudio de BBVA Research que advierte que el estado se ubica entre las entidades donde el empleo formal se ha debilitado.

El dato del Inegi implica que del millón 321 mil 631 personas incluidas en la PEA del estado, 736 mil 148 estarían laborando en condiciones de informalidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dependencia define la tasa de informalidad laboral como la proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable, ya sea por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan o por carecer de un vínculo laboral reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente.

Impacto del cierre de empresas en empleo formal

A fines de abril, BBVA Research, la unidad de estudios económicos del banco español, publicó el estudio "El cierre de empresas frena al empleo formal", en el que señala que, de acuerdo a cifras del IMSS, el empleo formal en México estaba estancado, con un crecimiento de 0.5% en marzo de este año.

El documento achacaba esta situación al cierre de 49 mil empresas en todo el país, también de acuerdo al IMSS.

Esta caída de empleadores, enfatizó, impactaba en la creación del empleo formal que, en ese mes había descendido 0.6 por ciento en San Luis Potosí, lo que lo incluía entre las 20 entidades con bajas en este rubro.

Las cifras del Inegi indican que el estado tiene una tasa de desempleo de 3%.