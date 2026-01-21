logo pulso
Informalidad en SL, mayor a media nacional

Necesidad lleva a muchas personas a aceptar trabajos aún sin prestaciones legales

Por Samuel Moreno

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
La tasa de informalidad laboral en San Luis Potosí se mantiene alrededor del 56 por ciento, un nivel superior a la media nacional estimada en 54 por ciento, y que no ha mostrado variaciones significativas durante los últimos dos años, reconoció Luis Cervantes Salgado, encargado de la Dirección General de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado.

El funcionario explicó que la reducción de este indicador es una de las principales encomiendas planteadas desde el Gobierno Federal y un tema central en las mesas de trabajo de la Conferencia Nacional de Secretarías del Trabajo (Conasetra), en la que recientemente participó la delegación potosina en reuniones realizadas en la Ciudad de México.

Cervantes Salgado señaló que la informalidad es un fenómeno complejo que impacta a todos los sectores y no sólo depende de las autoridades, sino también de la disposición de empleadores y trabajadores.

Indicó que una de las estrategias que impulsa la STPS es la realización de ferias de empleo, con el objetivo de acercar a la población opciones de trabajo formal con prestaciones de ley.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Apuntó que, además de promover vacantes formales, se trabaja en el diseño de una estrategia integral que incentive a los empleadores a abrir espacios laborales regulados y, al mismo tiempo, permita que las personas conozcan las ventajas de incorporarse a un empleo formal, como la seguridad social y la estabilidad laboral.

