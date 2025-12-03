Inicia Foro de Parlamento sobre IA

El Congreso del Estado inició este miércoles el Foro de Parlamento Abierto sobre Inteligencia Artificial (IA) y su Regulación Ética en San Luis Potosí y en México, evento que busca nutrir el debate legislativo sobre la necesidad de más leyes que equilibren el desarrollo y uso de la tecnología para el bien común y eviten su uso ilícito y malicioso.

El foro se desarrollará en dos días (hoy y mañana jueves) y contempla la conferencia magistral del doctor Dr. Rodrigo Florencio da Silva, experto en el tema por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de la participación de otros ponentes de diversas universidades, tanto locales como nacionales, y la realización de tres mesas de trabajo con legisladores, académicos, comunicadores y representantes de otros sectores sociales.

En el arranque del foro, el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, como director del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa del Congreso del Estado, destacó que San Luis Potosí es el primer estado en México y quizás en el mundo en regular una conducta ilícita en el uso de la inteligencia artificial.

"Queremos que nuestro estado sea un espacio propicio para este tipo de debates que se están dando en todo el mundo. Nos damos cuenta de que son pocas las legislaciones que hay en torno a la inteligencia artificial y su uso. El Congreso debe ser la casa del debate de las ideas sobre las nuevas realidades que ustedes y nosotros vamos a vivir en esta generación y las que están por venir", expresó el legislador en su discurso de bienvenida.

En términos generales, se expuso que la Inteligencia Artificial ha dejado de ser un tema lejano o reservado al ámbito académico o de la ciencia ficción y paso a paso se hace presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana y pública. Frente a esto, hay dos caminos posibles: Dejar que la tecnología avance sin control o decidir, desde la democracia, establecer reglas, principios y límites éticos a su uso para que sirva al bien común, con la aclaración de que no se trata de frenar la innovación, sino de "orientarla, evitar abusos y garantizar que el desarrollo tecnológico no atropelle derechos, libertades o instituciones".

En el foro se abordarán cuestiones como ¿Qué es y hacia dónde avanza la IA?; ¿qué puede hacer actualmente y qué no?; sus mitos y realidades; analizar riesgos reales, como la generación de noticias falsas, la suplantación de identidad; la alteración de evidencias audiovisuales o el uso opaco de algoritmos en la administración pública, entre otros.

De paso, se subrayó que la reciente modificación al Código Penal del Estado "busca sancionar conductas dolosas en el uso malicioso de la IA y no limitar el uso legítimo de esta tecnología o el ejercicio de la libertad de expresión". Enseguida, inició la conferencia magistral de Rodrigo Florencio da Silva.