logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Inician arreglo de drenaje en la avenida Industrias

Por Rolando Morales

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Inician arreglo de drenaje en la avenida Industrias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de una manifestación ciudadana por el colapso del drenaje sanitario en avenida Industrias, en la colonia del mismo nombre, Interapas inició los trabajos de rehabilitación de la red, en el cruce con Francisco Martínez de la Vega. La problemática había generado inconformidad entre vecinos y señalamientos en redes sociales por las condiciones sanitarias de la zona.

      De acuerdo con el organismo, la intervención contempla la sustitución de aproximadamente 43 metros lineales de tubería de 12 pulgadas. El objetivo es corregir las fallas en el alcantarillado y atender el problema que afecta tanto a habitantes del sector como a quienes transitan por esta vialidad.

      Personal de Interapas señaló que la obra ya estaba contemplada dentro de su sexto paquete de intervenciones y aseguró que no fue consecuencia directa de las publicaciones y reclamos ciudadanos, sino que se encontraba en proceso de planeación y gestión de trámites. Indicó que los trabajos comenzaron una vez que se liberaron los procedimientos necesarios.

      Debido a las labores, se mantiene un cierre parcial en la esquina de avenida Industrias y Francisco Martínez de la Vega, para los automovilistas que circulan desde Periférico hacia avenida Dalias. Como ruta alterna, deberán desviarse por Martínez de la Vega, continuar por Serina y reincorporarse a Industrias dos cuadras adelante.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La circulación será apoyada por personal de Vialidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, mientras se desarrolla la rehabilitación. Interapas informó que trabaja en la integración de un séptimo paquete de obras, aunque no precisó cuándo comenzarán las siguientes intervenciones.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Acuerdan levantar paro en Ciencias Químicas-UASLP
        Acuerdan levantar paro en Ciencias Químicas-UASLP

        Acuerdan levantar paro en Ciencias Químicas-UASLP

        SLP

        Pulso Online

        A las 16:00 horas de este martes, las actividades académicas se reanudaron con normalidad

        Niega Marco Gama acuerdos políticos con Galindo tras reunión
        Niega Marco Gama acuerdos políticos con Galindo tras reunión

        Niega Marco Gama acuerdos políticos con Galindo tras reunión

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Luego de ser captados en un restaurante, señaló que se trató de una práctica cotidiana de diálogo

        Arreola reclama que no exista oposición real en Congreso
        Arreola reclama que no exista oposición real en Congreso

        Arreola reclama que no exista oposición real en Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Cuestionó que las bancadas de PVEM, PRI, PAN y MC respalden mutuamente sus propuestas

        Gámez pedirá auditar el puente Jacobo Payán
        Gámez pedirá auditar el puente Jacobo Payán

        Gámez pedirá auditar el puente Jacobo Payán

        SLP

        Pulso Online

        El diputado exigió a Galindo publicar los precios unitarios y el expediente de la obra