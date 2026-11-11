Inician arreglo de drenaje en la avenida Industrias

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luego de una manifestación ciudadana por el colapso del drenaje sanitario en avenida Industrias, en la colonia del mismo nombre, Interapas inició los trabajos de rehabilitación de la red, en el cruce con Francisco Martínez de la Vega. La problemática había generado inconformidad entre vecinos y señalamientos en redes sociales por las condiciones sanitarias de la zona.

De acuerdo con el organismo, la intervención contempla la sustitución de aproximadamente 43 metros lineales de tubería de 12 pulgadas. El objetivo es corregir las fallas en el alcantarillado y atender el problema que afecta tanto a habitantes del sector como a quienes transitan por esta vialidad.

Personal de Interapas señaló que la obra ya estaba contemplada dentro de su sexto paquete de intervenciones y aseguró que no fue consecuencia directa de las publicaciones y reclamos ciudadanos, sino que se encontraba en proceso de planeación y gestión de trámites. Indicó que los trabajos comenzaron una vez que se liberaron los procedimientos necesarios.

Debido a las labores, se mantiene un cierre parcial en la esquina de avenida Industrias y Francisco Martínez de la Vega, para los automovilistas que circulan desde Periférico hacia avenida Dalias. Como ruta alterna, deberán desviarse por Martínez de la Vega, continuar por Serina y reincorporarse a Industrias dos cuadras adelante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La circulación será apoyada por personal de Vialidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, mientras se desarrolla la rehabilitación. Interapas informó que trabaja en la integración de un séptimo paquete de obras, aunque no precisó cuándo comenzarán las siguientes intervenciones.