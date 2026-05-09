Inician visitas a panteones por Día de las Madres; hay operativos viales

Con motivo de la celebración del 10 de mayo, la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí prevé un incremento en la afluencia a los panteones municipales, principalmente en El Saucito, considerado el de mayor concurrencia en la capital potosina.

El titular de la dependencia, Christian Azuara, informó que desde este viernes comenzó a registrarse movimiento de visitantes, aunque será durante el sábado y domingo cuando se concentre la mayor carga de personas.

El funcionario explicó que actualmente se realizan trabajos de mejora en alumbrado y limpieza, especialmente en el panteón de El Saucito, con el objetivo de brindar mejores condiciones de seguridad y accesibilidad a quienes acudan a visitar a sus familiares. Indicó que la intención es que, tanto para el Día de las Madres como para futuras fechas de alta afluencia, exista una mayor cantidad de espacios iluminados.

Azuara señaló que además de los panteones de El Saucito, Milpillas y Españita, el Ayuntamiento comenzó un proceso de coordinación con delegaciones y autoridades de la zona no delegacional para regular también los cementerios municipales ubicados en comunidades.

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Respecto a las labores de limpieza, reconoció que aún no concluyen debido a la gran cantidad de residuos que se generan al interior de los camposantos durante estas fechas, aunque aseguró que las cuadrillas trabajan intensamente para mantener los espacios en las mejores condiciones posibles. No obstante, recordó que el mantenimiento y limpieza de las tumbas corresponde también a los familiares de las personas sepultadas.

En cuanto al alumbrado, precisó que el proyecto de iluminación total en los panteones es una meta de largo plazo, aunque actualmente la prioridad es concluir las intervenciones en El Saucito, debido a que es el cementerio más visitado y el que registra mayores necesidades operativas.

Cabe recordar que durante la celebración del Día del Padre del año pasado se registró una afluencia cercana a las 21 mil personas en los panteones municipales de la capital.

Aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital informó que mantiene un dispositivo especial de seguridad y vialidad con motivo de la visita a los panteones municipales por este 10 de mayo.

Oficiales de Guardia Municipal y Policía Vial realizan recorridos permanentes, presencia preventiva y apoyo en cruces peatonales para agilizar la movilidad y brindar tranquilidad a las familias.