Inscritas a programa estatal, 20 mil madres solteras: Sedesore
Martínez Galarza destacó que también se brinda apoyo a mujeres en sectores vulnerables
En actualidad, en el programa de Madres Solteras se encuentran inscritas 20 mil mujeres con ausencia de su pareja, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).
Después de acudir a la celebración del Día de la Madre en el Centro de Negocios Potosí, expuso que el esquema asistencialista inició al comienzo de la presente administración como política pública, a fin de favorecer a la población femenina.
Reconoció que todavía falta ampliar el número de mujeres beneficiadas con el programa, por lo cual, se atienden con otros sistemas de asistencialismo como las despensas y apoyos de Seguridad Alimentaria.
La funcionaria estatal destacó que también se brinda apoyo a sectores vulnerables como mujeres de los pueblos indígenas u originarios, con discapacidad, migrantes entre otras.
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"Hoy nos falta crecer ese programa, pero hay que entender nosotros que, para crecer ese programa necesitamos más recurso, inversión y tenemos que atender con otros programas como seguridad alimentaria", concluyó.
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