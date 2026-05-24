Inseguridad, aleja a mujeres de la política

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La violencia y el clima de inseguridad que persiste en varias regiones de San Luis Potosí ya comienza a impactar en el ánimo de mujeres interesadas en participar en la elección de 2027, reconoció la dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina, quien advirtió que existe temor entre posibles aspirantes a cargos públicos, ante el riesgo de amenazas e intimidaciones durante las campañas.

Sara Rocha advierte miedo entre candidatas en San Luis Potosí

La también diputada local señaló que en recorridos y reuniones sostenidas en distintos municipios del estado han detectado preocupación entre mujeres que contemplaban competir electoralmente, pero que ahora dudan en hacerlo debido a antecedentes registrados en el pasado proceso electoral.

"Muchas mujeres tienen miedo de ser candidatas y que las amenacen o las empiecen a molestar", expresó la dirigente priista al señalar que el problema se presenta principalmente en municipios donde la situación de seguridad continúa siendo delicada.

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PRI buscará diálogo con autoridades para seguridad electoral

Rocha Medina recordó que durante la elección pasada se reportaron amenazas contra integrantes de estructuras partidistas e incluso casos de privación ilegal de la libertad, hechos que, aunque lograron resolverse, dejaron un ambiente de incertidumbre entre quienes buscan involucrarse en la vida política del estado.

Ante este panorama, adelantó que el PRI buscará reunirse con autoridades de los tres niveles de gobierno para solicitar condiciones de seguridad antes del arranque formal del próximo proceso electoral, especialmente para proteger a mujeres candidatas y equipos de campaña.

La dirigente estatal sostuvo que permitir que el miedo se convierta en un factor para inhibir la participación política representaría un retroceso democrático, pues advirtió que cada vez más perfiles ciudadanos optan por alejarse de los procesos electorales debido al contexto de violencia que enfrenta el país.