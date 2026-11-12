Inspeccionan 50 negocios ruidosos

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Alrededor de 50 establecimientos comerciales de Soledad de Graciano Sánchez, han sido inspeccionados en lo que va del año por reportes relacionados con niveles elevados de ruido, y algunos han sido clausurados por incumplir las disposiciones ambientales, informó la titular de Ecología Municipal Yasmín Luna Barrios.

La funcionaria señaló que las revisiones se realizan en distintos puntos del municipio, principalmente ante quejas de vecinos por el volumen de la música en establecimientos como bares y salones de fiestas.

Explicó que las sanciones dependen de los niveles de decibeles registrados y de los horarios en que se desarrollan las actividades.

Como ejemplo, mencionó las inconformidades reportadas en un establecimiento de la colonia San Lorenzo, donde afirmó que personal de Ecología ya realizó varias inspecciones. Indicó que, aunque el comercio se ha mantenido dentro de los horarios permitidos, se han emitido recomendaciones para evitar molestias a los habitantes del sector.

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Explicó que la dependencia utiliza un sonómetro especializado para medir los niveles de ruido y determinar si existe alguna infracción, pues los límites permitidos cambian conforme avanza el horario; como ejemplo, mencionó que, a partir de las ocho de la noche, los parámetros permitidos son alrededor de los 90 a 93 decibeles, sin exceder ese rango.

Ante la proximidad de las fiestas decembrinas, adelantó que se implementará un operativo para atender posibles reportes por exceso de ruido, además de vigilar las quemas y la combustión al aire libre, prácticas que también generan afectaciones ambientales.