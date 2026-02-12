Instalan macro módulos contra sarampión en SLP y Soledad
Habrá módulos del 13 al 15 de febrero en cuatro puntos de la zona metropolitana.
Del 13 al 15 de febrero se instalarán puntos masivos de vacunación contra el sarampión en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez.
Los módulos operarán de 9:00 a 17:00 horas en Palacio de Gobierno, el Jardín de Tequis, el atrio de la Iglesia del Saucito y el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango.
La aplicación está dirigida a niñas y niños de 12 y 18 meses, menores de uno a 10 años con esquemas incompletos, así como a personas de 10 a 49 años que desconozcan su estado de vacunación.
Autoridades de salud precisaron que no se aplicarán dosis a bebés de seis a 11 meses, ya que actualmente no existe una situación de emergencia por sarampión en la entidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Gráfico | Refuerzan lucha vs. sarampión; ¿quiénes deben vacunarse?
Del 1 de enero al 9 de febrero se confirmaron 2 mil 467 casos de sarampión en México, con mayor incidencia en menores de nueve años.
Con la instalación de estos módulos se busca facilitar el acceso al biológico y reforzar la cobertura preventiva en la zona metropolitana.
no te pierdas estas noticias
Diputada defiende rehabilitación de Splash en Tangamanga
Redacción
Afirmó que la obra no contempla tala y prevé una planta tratadora.
Buscan prohibir el fracking desde la Constitución de SLP
Redacción
La propuesta busca blindar SLP de esta práctica
Canacintra renueva dirigencia
Redacción
La cámara industrial renovó su Mesa Directiva con respaldo de autoridades estatales.