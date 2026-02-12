Instalan macro módulos contra sarampión en SLP y Soledad

Del 13 al 15 de febrero se instalarán puntos masivos de vacunación contra el sarampión en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez.

Los módulos operarán de 9:00 a 17:00 horas en Palacio de Gobierno, el Jardín de Tequis, el atrio de la Iglesia del Saucito y el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango.

La aplicación está dirigida a niñas y niños de 12 y 18 meses, menores de uno a 10 años con esquemas incompletos, así como a personas de 10 a 49 años que desconozcan su estado de vacunación.

Autoridades de salud precisaron que no se aplicarán dosis a bebés de seis a 11 meses, ya que actualmente no existe una situación de emergencia por sarampión en la entidad.

LEA TAMBIÉN Gráfico | Refuerzan lucha vs. sarampión; ¿quiénes deben vacunarse? Del 1 de enero al 9 de febrero se confirmaron 2 mil 467 casos de sarampión en México, con mayor incidencia en menores de nueve años.

Con la instalación de estos módulos se busca facilitar el acceso al biológico y reforzar la cobertura preventiva en la zona metropolitana.