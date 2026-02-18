Instituto Temazcalli atendió a 5 personas con adicción a fentanilo
Los pacientes atendidos eran adultos que consumían en bajas cantidades junto con alcohol
Durante el año pasado, se atendió a cinco pacientes con problemas de adicción a fentanilo, informó René Contreras Flores, director general del Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación.
El funcionario estatal especificó que inicialmente las personas fueron detenidas por las corporaciones de seguridad pública, y como parte de la rehabilitación, fueron remitidas a la institución dedicada a la atención de las adicciones.
En entrevista, Contreras Flores refirió que, de acuerdo con la testimonial de las y los consumidores, accedieron a la droga porque se las ofrecieron y decidieron consumirlo.
"Realmente la mayoría de los que tenemos y hemos tenido en el Instituto Temazcalli, es más alcohol, más marihuana y cocaína. Un porcentaje muy bajo de fentanilo", declaró.
Exteriorizó que los pacientes corresponde personas mayores de edad, quienes consumían el estupefaciente en bajas cantidades, pero mayor consumo de bebidas embriagantes.
"El día de hoy les puedo informar que, dentro del seguimiento institucional del Instituto Temazcalli, las atenciones por fentanilo han sido muy pocas. El año pasado fueron nada más cinco detenciones que se detectó y llegaron a rehabilitación las personas", concluyó.
