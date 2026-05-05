logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERIA MULTICOLOR

Fotogalería

FERIA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Interapas inicia obra de drenaje en la colonia Burócratas

Renovarán 100 metros de tubería sanitaria en la calle Salubridad.

Por Redacción

Mayo 05, 2026 12:03 p.m.
A
Reparan drenaje en Burócratas

Reparan drenaje en Burócratas

Interapas inició trabajos de reparación de drenaje en la calle Salubridad, en la colonia Burócratas, al poniente de la capital potosina, como parte de su segundo paquete de rehabilitaciones sanitarias.

De acuerdo con el organismo operador, la intervención se realiza tras detectar un colapso en la red sanitaria, por lo que se renovarán 100 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, en el tramo comprendido entre Estatuto Jurídico y avenida SCOP.

La obra tendrá una inversión aproximada de 560 mil pesos y beneficiará directamente a cerca de 150 vecinos, al mejorar el funcionamiento del drenaje y corregir fallas en la infraestructura sanitaria de la zona.

Mientras se ejecutan los trabajos, la calle Salubridad permanece cerrada por completo a la circulación, por lo que se recomendó a automovilistas y habitantes tomar precauciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Interapas informó que estas acciones se realizan con recursos propios, derivados del pago de los usuarios, para continuar con la rehabilitación de la red sanitaria en la Zona Metropolitana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Interapas inicia obra de drenaje en la colonia Burócratas
Interapas inicia obra de drenaje en la colonia Burócratas

Interapas inicia obra de drenaje en la colonia Burócratas

SLP

Redacción

Renovarán 100 metros de tubería sanitaria en la calle Salubridad.

Alza en costo de asfalto pegó a obras en desarrollo, admite RGC
Alza en costo de asfalto pegó a obras en desarrollo, admite RGC

Alza en costo de asfalto pegó a obras en desarrollo, admite RGC

SLP

Samuel Moreno

Uno de los casos más representativos es el de las laterales de la carretera 57

Analizan ajustar horarios escolares por calor y el Mundial (video)
Analizan ajustar horarios escolares por calor y el Mundial (video)

Analizan ajustar horarios escolares por calor y el Mundial (video)

SLP

Samuel Moreno

Los ajustes serán específicos y consensuados para no afectar la dinámica educativa, dijo Torres Cedillo

Onda de calor pegará a todo SLP; Zona Media llegará a 44 grados
Onda de calor pegará a todo SLP; Zona Media llegará a 44 grados

Onda de calor pegará a todo SLP; Zona Media llegará a 44 grados

SLP

Pulso Online

Protección Civil alertó por calor extremo en las cuatro regiones y posibles tormentas entre miércoles y jueves