Interapas inicia obra de drenaje en la colonia Burócratas

Interapas inició trabajos de reparación de drenaje en la calle Salubridad, en la colonia Burócratas, al poniente de la capital potosina, como parte de su segundo paquete de rehabilitaciones sanitarias.

De acuerdo con el organismo operador, la intervención se realiza tras detectar un colapso en la red sanitaria, por lo que se renovarán 100 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, en el tramo comprendido entre Estatuto Jurídico y avenida SCOP.

La obra tendrá una inversión aproximada de 560 mil pesos y beneficiará directamente a cerca de 150 vecinos, al mejorar el funcionamiento del drenaje y corregir fallas en la infraestructura sanitaria de la zona.

Mientras se ejecutan los trabajos, la calle Salubridad permanece cerrada por completo a la circulación, por lo que se recomendó a automovilistas y habitantes tomar precauciones.

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Interapas informó que estas acciones se realizan con recursos propios, derivados del pago de los usuarios, para continuar con la rehabilitación de la red sanitaria en la Zona Metropolitana.