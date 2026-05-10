Interapas retira más de 500 kg de residuos en red sanitaria

Ante el próximo inicio de la temporada de lluvias, el organismo operador Interapas intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en la red de drenaje de la zona metropolitana de San Luis Potosí, con el objetivo de prevenir taponamientos y posibles afectaciones por acumulación de aguas residuales.

De acuerdo con información del organismo, durante la última semana se realizaron 59 desazolves en distintos puntos de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez, lo que permitió intervenir 7 mil 430 metros lineales de tubería sanitaria. Además, se atendieron 24 fugas de aguas residuales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las colonias donde se efectuaron trabajos se encuentran Ferrocarrilera, Las Flores y Las Julias. En estos sectores, personal operativo retiró alrededor de 520 kilogramos de basura, lodo y grasa acumulados dentro de la infraestructura sanitaria, materiales que obstruían el flujo del drenaje.

En el municipio de Soledad también se realizaron labores preventivas en vialidades como Macedonio Castro, Emilio Carranza, Valle de Tangamanga, Manuel Ávila Camacho y Adolfo Ruiz Cortines, entre otras.

El organismo señaló que este tipo de residuos continúan siendo una de las principales causas de taponamientos en la red sanitaria, lo que deriva en fugas y afectaciones en la vía pública, particularmente durante las lluvias.