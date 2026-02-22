Internamiento, solo con voluntad propia del paciente: Instituto Temazcalli

Para que se brinden los servicios de rehabilitación terapéutica de 90 días, debe existir voluntad propia de cada uno de las y los pacientes , informó René Contreras Flores, director general del Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación.

"Tiene que tener la autorización de la persona que va a ingresar. Es algo muy importante, porque cuidamos todas las normatividades que la secretarías de salud del gobierno federal y del estado nos marcan", comentó.

En entrevista, refirió que mientras en la actualidad se brinda atención a 22 pacientes, principalmente personas mayores de edad, en el 2025 se totalizaron 162 pacientes.

Subrayó que las principales usuarios corresponden de los 20 a los 40 años de edad, donde predomina el 60 por ciento de población masculina.

"La detección del cristal se ha mantenido desde el año pasado y antepasado con el trabajo que estamos realizando nosotros en el Instituto Temazcalli, con las pláticas a nivel estatal en las escuelas", enfatizó.

Complementó que derivado de la suma de todos los servicios, se brindaron más de 30 mil atenciones considerando el centro terapéutico, salud y adolescencia, autismo y realización de exámenes toxicológicos.