Invertirá CNA 7 mdp en presa de San José

El proyecto de saneamiento y rehabilitación de la presa San José que incluye la planta tratadora de aguas residuales de Escalerillas, una planta potabilizadora y el drenaje principal, implicará una inversión federal de 7 millones de pesos, cuya ejecución estará a cargo de la CEA, informó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Cuauhtli Badillo y gestiones en Conagua

En entrevista, expuso que el legislador morenista Cuauhtli Badillo Moreno acudió directamente a la Dirección General de la institución para tratar dicho tema, sin embargo, lo condujeron directamente a la Dirección Local en San Luis Potosí, a fin de resolver sus dudas y gestiones.

Acuerdos y cronología del proyecto

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Contextualizó que ambas instancias de la Conagua resolvieron que previo al inicio de los trabajos para la colocación del ducto de la presa El Peaje a la planta Los Filtros, primero debía resolverse el problema de fondo, por ende, se acordó proceder con el proyecto.

Recalcó que el planteamiento lo conocen tanto la Comisión Estatal del Agua, como el Ayuntamiento de San Luis Potosí, incluso ya se firmó un acuerdo con la primera para ceder 100% el financiamiento de Proagua y ejecute las obras.

Por ende, subrayó que la reparación y rehabilitación de la tratadora permitirá sanear la presa, es decir, no se realizará ningún plan emergente de uso de maquinaria o aplicación de químicos.

"La información que le di al diputado Cuauhtli Moreno es la misma que te voy a dar ahorita (...) que ellos ejecuten, porque cuando se hizo esa planta tratadora, aunque nunca ha funcionado, esa planta la construyó una empresa con una patente y la ejecutó la CEA esa obra", explicó.

Estimó que la primera semana de junio entregará el proyecto a la CEA, a fin de concluirla en agosto próximo y con ello, el acueducto a entrar en funciones en enero del año próximo, funcione en las más óptimas condiciones.

Cuestionado sobre si Badillo Moreno se apropió de la información de la Conagua, declaró que el congresista generó el impulso para obtener el financiamiento, o sea, "ahí nos dio un impulso muy fuerte el diputado", añadió.