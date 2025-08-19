Investiga Municipio 8 denuncias de acoso
Algunos de los señalamientos son contra titulares de dependencias
La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Luz Magdalena Cisneros Jiménez, quien también preside la Comisión de Atención a las Mujeres, aclaró que hasta el momento se tienen registradas un total de seis denuncias por acoso laboral y dos por acoso sexual al interior de la administración municipal.
“Tenemos por ahí el conocimiento de seis denuncias por acoso laboral y dos por acoso sexual, pero una me parece que ya está terminada. Pero nosotros hemos estado dando puntual seguimiento a estas denuncias para que la Contraloría y la Unidad Investigadora hagan su trabajo, hemos atendido directamente a personas y dimos puntual seguimiento a lo que fueron dos denuncias públicas en contra de dos funcionarios en la marcha del 8 de marzo”.
Explicó que algunas de estas denuncias se registraron en diversas direcciones municipales y son, en ciertos casos, en contra de los propios titulares de estas dependencias. Aclaró que no pueden detallar los casos a fin de proteger los datos de las víctimas y no caer en una revictimización.
“Ahorita están en investigación, incluso hay funcionarios que están siguiendo su proceso separados de su cargo, pero a los que tenemos conocimiento se les está dando seguimiento.”
Ante esto mencionó que desde la Comisión de Atención a las Mujeres se está trabajando en la creación de un protocolo contra la violencia laboral a fin de reformar los reglamentos correspondientes.
