Investigan posible secuestro de mujer en Villa de Pozos

Desde el pasado lunes, corporaciones de seguridad pública mantienen un operativo en la cabecera municipal de Villa de Pozos, tras un reporte recibido al número de emergencia 911 sobre la presunta privación de la libertad de una mujer.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, confirmó que el caso también fue notificado a los enlaces policiales asignados al municipio, quienes de inmediato dieron aviso al jefe de área de la Guardia Civil Estatal (GCE) y al director de la Policía Municipal.

Juárez Hernández explicó que ambas corporaciones se presentaron en el lugar de los hechos, donde obtuvieron algunos datos preliminares, aunque hasta el momento no se ha podido confirmar si efectivamente una mujer fue privada de su libertad.

El funcionario detalló que se revisaron cámaras de vigilancia particulares y se recabaron testimonios vecinales, sin obtener resultados concluyentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí