Invitan a un curso de locución

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Periodistas, trabajadores de la radio, creadores de contenidos en espacios multiplataforma y aficionados regresan a las aulas. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT) imparte curso de locución para principiantes y avanzados.

El curso impartido por Sara Robles y Alex Ruelas inició del 3 de noviembre en tres horarios diferentes, con el fin de que quien estudia o trabaja participe en una experiencia práctica, para el desarrollo de habilidades de comunicación.

Sara Robles explicó que el programa incluye una buena respiración, una buena dicción, habilidades para la construcción de una buena estructura de mensaje y que sepan trabajar una entrevista.

Precisan que han visto un crecimiento progresivo del interés de las personas para saber comunicar, porque se van convirtiendo en usuarias de redes sociales o viven el cambio de las plataformas o tienen que desahogar actividades que les generan nerviosismo. La idea del curso es pulir la calidad de la expresión, pero también, contar con voces que a la larga se unirán al sindicato de radio y televisión, lo que es indispensable para la organización sindical.

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Dijo que va mucha gente que se pone nerviosa al realizar una presentación en la fuente de trabajo, pero el curso aporta herramientas para superar cualquier punto de crisis, lo que permite un control absoluto de los nervios, pero sobre todo superar el pánico en escena.