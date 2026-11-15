Invitan a ver la exposición "Memorias de la Raíz"
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La exposición colectiva "Memorias de la Raíz", integrada por 21 obras de artistas plásticos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), permanecerá abierta al público en el Palacio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez durante noviembre y parte de diciembre, con entrada gratuita.
La muestra reúne esculturas, pinturas, grabados, pirograbados y trabajos realizados con distintas técnicas, en los que los artistas abordan temas relacionados con la infancia, los recuerdos, las emociones, la identidad y las experiencias personales.
El director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, señaló que la exposición busca acercar las distintas expresiones artísticas a la población y habilitar espacios para que los creadores presenten su trabajo.
Indicó que el Palacio Municipal, que durante años funcionó como sede administrativa del Ayuntamiento, también es utilizado para actividades culturales y exposiciones abiertas a la ciudadanía.
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Añadió que el municipio cuenta con distintos recintos que pueden destinarse a la presentación de obras y actividades artísticas para la población.
La exposición "Memorias de la Raíz" puede visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas, en el edificio del Palacio Municipal.
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