Jenna Ortega deslumbra en la portada de Vogue México con maquillaje natural

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Jenna Ortega está en una gran etapa de su carrera con el estreno de la segunda temporada de "Merlina" en Netflix, cuya segunda parte se espera para el 3 de septiembre.

La joven actriz, quien tiene ascendencia mexicana y puertorriqueña, protagoniza una nueva portada de Vogue México y Latinoamérica, luciendo un maquillaje natural que se convierte en una gran propuesta para el otoño de 2025.

En la publicación destacan que además de la popular serie, a Jenna la veremos próximamente en producciones como "The Gallerist", junto a Natalie Portman, y "Klara and the Son", del director Taika Waititi.

Jenna Ortega y su maquillaje natural para el otoño

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jenna Ortega ha estado imponiendo tendencias en el mundo del maquillaje. El estilo que mantuvo durante la promoción de "Merlina" se vincula con la estética gótica de su personaje. Sobre todo, Jenna ha lucido mirada destacada con sombras oscuras difuminadas, delineado de ojos inferior y labios o nude o vino.

En redes sociales como TikTok, también se ha asociado con un nuevo estilo glam llamado "Tired Girl", con aspecto cansado que se refleja en una piel pálida, maquillaje de ojos en negros y cafés difuminados y labios naturales.

Una de las características más notorias en el look de Jenna en las últimas semanas son las cejas decoloradas, que aportan más dramatismo en el maquillaje y hacen que destaquen más sombras oscuras y profundas, así como el delineado negro.

Para la edición de Vogue México y Latinoamérica, la embajadora de Dior Beauty trae una nueva propuesta para el otoño que se aleja del estilo gótico: no hay delineado intenso en el párpado inferior ni cejas decoloradas. Se trata de un maquillaje natural que deja que se luzcan sus pecas.

Con esa base ligera, el maquillaje de Jenna se completa con ojos en café suave, mejillas bronceadas y labios con un delineado casi imperceptible; además, tiene las cejas definidas en tono café.

Algo que hay que destacar es que se une a la tendencia de las pestañas naturales, desprovistas del omnipresente rímel que aporta máximo volumen y rizado a prueba de todo.

El look de portada de Jenna Ortega

La artista posa en una de las portadas de Vogue México y Latinoamérica con una combinación de prendas en blanco y negro: minifalda, corset y camisa de la marca de lujo Dior. Su peinado semirecogido se eleva con un moño clásico de color negro.

En el resto de las imágenes de la sesión editorial, Jenna Ortega mantiene estos colores, además de café y colores vivos como amarillo y rojo. Alaia, Schiaparelli, Versace, Vivienne Westwood y Willy Chavarria son otras de las marcas que luce en la entrevista, la cual ya está publicada en el sitio de la revista.