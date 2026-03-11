logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Jitomate se dispara a 45 pesos en Central de Abastos

Se desconocen las causas del alza, pero podría ser por la violencia en Jalisco

Por Flor Martínez

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Jitomate se dispara a 45 pesos en Central de Abastos

Locatarios de la Central de Abastos reportaron un aumento significativo en diversos productos de la canasta básica, principalmente en el jitomate, cuyo precio actualmente alcanza los 45 pesos por kilogramo.

Locatarios alertan aumento en jitomate y otros productos

Aunque se desconoce con precisión la causa de este incremento, los comerciantes señalaron que el costo se mantiene en ese rango en la mayoría de las bodegas, sin que hasta el momento exista certeza sobre cuándo podría regularizarse.

Impacto económico en consumidores y locatarios

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Efraín, comerciante de la zona, destacó que pese al alza en su precio, el jitomate continúa siendo uno de los alimentos más consumidos por las familias, por lo que el nivel de surtido se mantiene. Sin embargo, reconoció que el aumento impacta tanto en la economía de los consumidores como en la de los locatarios.

Además del jitomate, otros productos como el chile serrano, el tomatillo y el limón también han registrado incrementos.

LEA TAMBIÉN

Encarecen artículos de canasta básica

Duro golpe para la economía familiar

"La gente nos comenta que sí les afecta pagar casi cien pesos por dos kilos de jitomate, que es lo que puede llegar a consumir una familia promedio", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Galindo acude a reunión de seguridad con Sheinbaum
Galindo acude a reunión de seguridad con Sheinbaum

Galindo acude a reunión de seguridad con Sheinbaum

SLP

Redacción

Alcaldes se reúnen con la Presidencia.

Incendios provocados alcanzan hasta 15 años de prisión: JGTS
Incendios provocados alcanzan hasta 15 años de prisión: JGTS

Incendios provocados alcanzan hasta 15 años de prisión: JGTS

SLP

Rolando Morales

Intervendrán 25 inmuebles del Centro
Intervendrán 25 inmuebles del Centro

Intervendrán 25 inmuebles del Centro

SLP

Samuel Moreno

El programa se presentará oficialmente para impulsar la transformación urbana del Centro Histórico.

Jitomate se dispara a 45 pesos en Central de Abastos
Jitomate se dispara a 45 pesos en Central de Abastos

Jitomate se dispara a 45 pesos en Central de Abastos

SLP

Flor Martínez

Se desconocen las causas del alza, pero podría ser por la violencia en Jalisco