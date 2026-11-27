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Empresaria de librería asegura que los jóvenes están regresando a los hábitos de la lectura, lo que está representando un respiro en la era digital. Las ventas más frecuentes, se refieren a textos sobre cómo resolver ser feliz en diez minutos.

Vanessa Cortés Colis, directora de la librería Gandhi de avenida Carranza, asegura que las ventas mayores se concentran en áreas de desarrollo humano, en problemáticas por resolver de manera práctica y algunas otras soluciones de vida.

Dijo que también es importante que la gente se incline a la lectura para el aprendizaje de leer, con enfoque en la ficción.

Agregó que la juventud que se consideran perdida no está perdida, va recuperando el gusto por el libro en físico y todas las cuestiones de ficción. La búsqueda incluye literatura, mitologías y otros buenos augurios o panoramas.

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Recordó que hay aspectos de la juventud que no deben relacionarse con el hecho de que no quieran leer, porque lo que se aprecia es una juventud que está sedienta de la lectura, y eso es precisamente lo que se está reflejando en

la librería.

"Hay un debate que surgió a partir de Pedro Páramo, que es una delicia, y el problema viene desde una estructura educativa que se venía forjando desde bebés, desde los niños a los que no se les enseñaba a valorar el poder del lenguaje, que es lo que nos da esencia y se le tiene que motivar, porque finalmente somos seres humanos gracias al arte y a la música, al sonido y las palabras, lo que nos indica que ya nacimos con esa dosis y a pesar de ello, las políticas educativas se encuentran en un rezago tremendo".