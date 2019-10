Julio César Galindo reemplazará a Jaime Chalita en la presidencia de Coparmex-SLP

El próximo 3 de diciembre, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) cambia a su dirigente.

El nuevo presidente, que se convierte en el sucesor de Jaime Chalita Zarur, es Julio César Galindo Pérez, conocido por su desempeño previo en el Consejo Ciudadano de Transparencia, que revisaba la actuación de los servidores públicos en el Gobierno del Estado.

Galindo Pérez es ex presidente de La Unión Social de Empresarios de San Luis Potosí, ex presidente del Club Rotario Tangamanga, ex consejero nacional de la Asociación Nacional de Concesionarios de Grupo Volkswagen de México, ex tesorero nacional de la Confederacion de la Unión Social de Empresarios de México y en la actualidad es el vicepresidente de Coparmex San Luis Potosí.