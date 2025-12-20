logo pulso
SLP

Justicia digital en SLP avanza en desigualdad

No favorece a municipios, ante falla de servicios básicos, dice la presidenta del STJE

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
La implementación de la justicia digital en San Luis Potosí avanza de forma desigual. Mientras en la capital se han incorporado herramientas electrónicas para el seguimiento de procesos judiciales, en municipios del interior del estado las fallas de conectividad, la falta de electricidad constante y la carencia de infraestructura limitan su operación.

El Poder Judicial ha comenzado a utilizar expedientes electrónicos y notificaciones en línea, lo que permite a las personas consultar acuerdos y resoluciones desde dispositivos digitales, sin acudir físicamente a los juzgados. Sin embargo, estas herramientas no pueden aplicarse de la misma manera en todo el estado.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa, admitió que las condiciones tecnológicas varían entre regiones y que la digitalización enfrenta mayores obstáculos fuera de la zona metropolitana, donde los servicios básicos no están garantizados.

Así, el presupuesto judicial proyectado para 2026 contempla recursos para la rehabilitación de juzgados en el interior del estado, la adquisición de equipo tecnológico y el reforzamiento de los órganos jurisdiccionales con personal especializado, con el fin de atender rezagos acumulados.

La modernización del sistema judicial dependerá, en buena medida, de que estas inversiones logren reducir la brecha entre regiones y permitan que el acceso a la justicia no esté condicionado por la ubicación geográfica.

