Video | Justifica Gallardo dichos sobre "los amigos chingones"

Luego de la polémica declaración durante la presentación del del LXXIX Congreso y Campeonato Nacional Charro, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, posteó en su redes que su pronunciamiento fue una réplica del conferencista y pastor argentino Dante Gebel.

Ayer, el mandatario estatal dijo en referencia a los amigos que "hay amigos que le hablan al otro y le dicen 'oye acabo de matar un cabrón ¿Qué hago? ¡ayúdame!'... no falta el que te habla o te contesta que ya voy para allá o ya te mandé un abogado, te lo voy a mandar para que te ayude, ese es un amigo medio-medio, se hace güey. Y el amigo que en verdad es tu amigo, te dice ´sabes qué ya voy con la pala para enterrarlo´, ¡Esos son los amigos chingones!", dijo.

Gallardo Cardona justificó haber utilizado dicha metáfora como una forma de agradecer que la festividad de un deporte nacional se celebrara en territorio potosino.

Atajó que el parafraseo del "amigo de pala" corresponde a un conferencia del sudamericano, realizada en Colombia en el 2019, se utiliza para definir la amistad incondicional, el cual aparece en las adversidades.

"Dicha metáfora fue la que utilicé hoy, para agradecer a quienes confiaron en el estado y apoyaron para que el evento del año del deporte más mexicano se quedara en esta Entidad", escribió en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Justifica Ricardo Gallardo dichos sobre "los amigos chingones"

Esta fue la polémica declaración durante la presentación del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2023 en #SLP.

No es la primera vez que Gallardo Cardona se ve envuelto en críticas por sus expresiones, pues el pasado 29 de junio durante un evento se quejó que la prensa no hablara de sus señalamientos contra el Interapas, pero sí de un trabajador fallecido en la obras de la Arena Potosí.

Entre su discurso, expresó, entre otras consideraciones, que: "hoy están chingue y chingue (sic), pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor o madre soltera por pagarle a esos cabrones (a la prensa), mejor que sigan chingando, si no con qué nos divertimos, necesitamos diversión, lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta ver arder el mundo", dijo en aquel momento.