Juzgados familiares actúan con base en las pruebas: Zarazúa

El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí (PJE) señaló que las resoluciones en materia familiar no dependen únicamente de los jueces, sino también de los recursos legales que promueven las partes, como el juicio de amparo, los cuales pueden modificar el sentido de las decisiones.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, explicó que los juzgadores actúan con base en las pruebas integradas en cada expediente y bajo principios como el interés superior del menor y la perspectiva de género, pero sus determinaciones también están sujetas a lo que resuelvan instancias federales.

De acuerdo con datos del propio Poder Judicial, los asuntos familiares representan una de las cargas más altas en los tribunales, con más del 40 por ciento de los casos que ingresan anualmente, lo que incrementa la posibilidad de que las partes recurran a mecanismos legales para impugnar resoluciones.

La magistrada indicó que, en este contexto, es común que las decisiones iniciales sean revisadas o incluso modificadas cuando se concede un amparo, por lo que no siempre es correcto atribuir directamente al juez familiar la resolución final de un caso.

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Finalmente, el Poder Judicial informó que mantiene capacitación constante entre jueces y magistrados mediante conversatorios quincenales y mesas de trabajo, además de atender a organizaciones sociales que han manifestado inquietudes, con el objetivo de brindar mayor claridad sobre el funcionamiento de la justicia familiar.