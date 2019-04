Ken Kercheval, "Cliff Barnes" en la serie "Dallas", muere a los 83 años

El actor estadunidense

El actor estadunidense Ken Kercheval, quien durante 14 temporadas interpretó el personaje de "Cliff Barnes" en la serie "Dallas", falleció a los 83 años por causas aún sin revelar.





Su representante Jeff Fisher, así como un portavoz del Frist Funeral Home de Clinton, Indiana, confirmaron este miércoles el deceso ocurrido el 21 de abril, informó The Hollywood Reporter.

Kercheval nació el 15 de julio de 1935 en Wolcottville, Indiana. Su padre fue médico y su madre enfermera, por lo que pasó gran parte de su adolescencia en la sala de operaciones junto a su papá.

Pese a ello, Ken comenzó a estudiar música y teatro en la Universidad de Indiana.

Su debut en Broadway fue en 1962 con "Something About a Soldier", ese mismo año apareció por primera vez en la televisión como extra en "La ciudad desnuda".

"The defenders", "Trials of O'Brien", "The secret storm", "The Adams Chronicles", "Kojak", "Starsky y Hutch" y "Trhe love boat" fueron otras de las series en las que participó antes de destacar en "Dallas" (1978-1991).

Con el personaje de "Cliff Barnes", el actor se ganó el cariño del público como el magnate del petróleo que fue repetidamente superado y humillado por "J.R", interpretado por Larry Hagman.

Kercheval, a quien en 1994 le extirparon parte de un pulmón a causa del cáncer que padecía en ese órgano, regresaría como "Cliff" en 1996 en "Dallas: J.R Returns", "Dallas: War of the Ewings" (1996) y "Dallas" (2012-2014), continuación de la serie original.

La película "Surviving in L.A", que se estrenó a principios de este año y en la que personifica a "Charlie", es la última que aparece en su filmografía.

