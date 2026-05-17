La alcaldía va a reubicar el ambulantaje

El regidor Eikoo Koasicha Hipólito, presidente de la Comisión de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que ya se trabaja en un plan de reubicación para comerciantes informales del Centro Histórico, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y vehicular sin afectar el derecho al trabajo de quienes dependen de esta actividad.

Plan de reubicación para comerciantes informales

El funcionario explicó que actualmente existe una mesa colegiada entre la Dirección de Comercio y la comisión que encabeza, en la que se analiza la reorganización del ambulantaje, principalmente en el primer cuadro de la ciudad, ante los proyectos de mejora anunciados para el Centro Histórico.

Koasicha Hipólito señaló que la intención no es retirar completamente a los vendedores de la zona, sino reordenarlos para evitar obstrucciones en esquinas y puntos donde actualmente se generan problemas de tránsito local y peatonal.

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Conversaciones con organizaciones y mejoras en puestos

"Estamos tratando de reubicar al comercio informal y sobre todo también dándole el lugar que se merece", expresó el regidor, al asegurar que las conversaciones ya se realizan con distintas organizaciones de comerciantes.

Indicó que dentro del proyecto también se prevé otorgar una nueva imagen a los puestos, además de integrar un padrón real de comerciantes que permita al Ayuntamiento brindar apoyos y establecer mejores mecanismos de regulación.

El presidente de la Comisión de Comercio sostuvo que el tema debe manejarse "con mucha delicadeza", debido a que se debe respetar el derecho a la libertad de trabajo de los comerciantes informales, al tiempo que también se busca atender las demandas del comercio establecido.

Asimismo, adelantó que se analizan incentivos para que los vendedores puedan incorporarse a un nuevo reglamento de comercio y regularizar su actividad dentro del municipio.