"La Bamba" niega hechos violentos dentro del establecimiento
En un comunicado, expresó solidaridad con los afectados en el exterior y pide evitar especulaciones sobre el caso
Luego de los hechos violentos del domingo en la calle Pascual M. Hernández, en el exterior de "La Bamba", el establecimiento aclaró que los hechos no se registraron adentro del inmueble y señaló que siempre han promovido espacios de "convivencia sana, respeto y seguridad".
En un comunicado, señalaron que lamentan profundamente el hecho de violencia ocurrido la noche del domingo en las inmediaciones de la zona donde se encuentra el establecimiento.
"Queremos aclarar de manera respetuosa y objetiva que dicho incidente no ocurrió dentro de las instalaciones del antro.
Entendemos la preocupación que esta situación puede generar y reiteramos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias", señalan.
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Agregan que "como establecimiento, siempre hemos promovido espacios de convivencia sana, respeto y seguridad para todos nuestros asistentes. Agradecemos a quienes se han informado de manera responsable y pedimos evitar la difusión de información incorrecta o especulativa".
Finalmente, indicaron que "seguiremos trabajando con responsabilidad para mantener un ambiente seguro y positivo para nuestra comunidad".
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