La Canacope pide paciencia a SHCP

Debido a que hay personas que están enfermas y pasando muy mal momento por la pandemia, Armando Reyes Sías, presidente de Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), pide mesura y tolerancia a las autoridades de Finanzas, Hacienda y Municipio ya que la situación está muy difícil para los agremiados.

"No puede ser posible que Hacienda, que cuenta con un sistema que está muy mal, nos está requiriendo a varios contribuyentes, por no haber cumplido, pero lo que no sabe es que mucha gente está enferma, que tiene Covid y que no puede salir y los gastos son onerosos por la enfermedad de esta categoría", explicó.

Agregó que de todos es sabido que los hospitales ya no tienen cupo, en las clínicas particulares pudieran tener espacio, pero la gente no tiene por qué pagar dos veces, así que el dirigente pide a las autoridades que tengan paciencia y cordura.

Reyes Sías mencionó que este tema primordial para su sector "queremos que Hacienda, Finanzas y Municipio sean tolerantes con los contribuyentes, hay personas que ya hicieron los trámites, algunos un poco tarde pero ya cumplieron, aun así nos están requiriendo y no es posible porque hay personas enfermas, con mal momento de vida, otros con familiares pasando días y semanas batallando para salir del Covid".