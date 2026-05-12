La CEA, sin claridad sobre proyecto en presa San José

Aunque la rehabilitación integral de la presa San José fue anunciada como un proyecto coordinado entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), el titular del organismo estatal, Pascual Martínez Sánchez, reconoció que hasta el momento no tienen información oficial sobre recursos destinados específicamente para la remoción del lirio acuático que invade el embalse.

El funcionario explicó que el proyecto federal contempla acciones para optimizar la planta potabilizadora y ampliar la infraestructura de agua potable en la zona de Escalerillas; sin embargo, aseguró que la CEA únicamente tiene identificado presupuesto para intervenir el ducto del acueducto y rehabilitar la planta tratadora que, dijo, fue abandonada durante años.

Martínez Sánchez sostuvo que el crecimiento del lirio acuático es consecuencia directa de las descargas sanitarias provenientes de Escalerillas hacia el vaso de la presa, situación que se arrastra desde hace tiempo sin que existiera una operación adecuada de la planta de tratamiento construida para contener la contaminación.

"Se construyó una planta tratadora en su momento que lamentablemente nunca nadie recibió y hay que enfatizar ahí que fue un servicio municipal que se dejó olvidado", declaró el titular de la CEA, al señalar que el deterioro ambiental actual de la presa San José deriva precisamente de esa omisión institucional.

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El funcionario insistió en que la rehabilitación de la planta tratadora será prioritaria para evitar que continúe el desarrollo del lirio, aunque reiteró que no existe, hasta ahora, confirmación de recursos federales para su retiro.

#SLP | CEA, sin claridad sobre proyecto en presa San José

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Incluso, señaló que pese a que el tema fue planteado originalmente junto con el proyecto del ducto, "presupuesto para eso no" ha sido informado oficialmente a la dependencia estatal.