logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La CEDH emite recomendaciones al ayuntamiento

Tardanza en respuesta a 3 peticiones de pensión, el motivo

Por Rubén Pacheco

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
La CEDH emite recomendaciones al ayuntamiento

Durante 2025, el Ayuntamiento de San Luis Potosí dilató tres solicitudes de pensión que afectaron a trabajadores, algunos con dificultades para realizar sus actividades, reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Comisión Estatal de Derechos Humanos emite recomendación

Por lo anterior, emitió la Recomendación No. 11/2025 a Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente municipal de la capital.

Uno de los empleados presentó la solicitud desde el 7 de mayo de 2024, el cual quedó radicado en el expediente de pensión en favor de su esposa porque él ya murió; el segundo la presentó el 6 de agosto de 2019 ante la Dirección de Recursos Humanos, es decir, hace seis años; y la tercera empleada presentó la solicitud el 3 de junio de 2022.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Impacto en derechos y seguridad social

Al no obtener la pensión solicitada, los solicitantes no ejercitan el derecho a la Seguridad Social y se limita el disfrute de otras prerrogativas de las personas adultas mayores, en atención al principio de interdependencia, según lo documentado en los expedientes de queja 1VQU-0316/2025 y sus acumulados 1VQU-0351/2025 y 1VQU-0404/2 de la CEDH.

Uno de los casos corresponde a un trabajador que laboró durante 30 años en el Departamento de Parques y Jardines, luego realizó los trámites para ser beneficiario de su pensión y falleció en el 2022.

Por ello, su esposa dejó de recibir la pensión, por lo que el 21 de agosto de 2023, obtuvo resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que la declara como única titular de dicho beneficio.

Por lo que inició el trámite de pensión por viudez ante la Comisión Permanente de Pensiones y Asuntos Laborales de la alcaldía capitalina, la que le notificó auto de radicación de fecha 7 de mayo de 2024. Sin embargo, aún no recibe respuesta.

El Código Procesal Administrativo para San Luis Potosí, ordena que la autoridad municipal tiene el término de hasta tres meses para resolver dicha petición.

Al alargarse la resolución, la Comisión consideró "evidente" que en la alcaldía no se cumplió con la efectiva protección de los derechos humanos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    América impone condiciones en Puebla.
    América impone condiciones en Puebla.

    América impone condiciones en Puebla.

    SLP

    Redacción

    Las Águilas de André Jardine vencieron con autoridad al Puebla y llegaron a 11 puntos

    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026
    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

    SLP

    Redacción

    El 24 de febrero se realizará una capacitación virtual

    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP
    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

    SLP

    Redacción

    Uno de los siniestros forestales tiene 30% de control

    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP
    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

    SLP

    Redacción

    Aplican más de 302 mil dosis y revisan cartillas en escuelas