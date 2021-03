La CEDH quedará acéfala

La presidencia de la CEDH y las consejerías ciudadanas quedarán acéfalas, pues los decretos 0599 y 0600, publicados en el Periódico Oficial del Estado (POD) el 31 de marzo de 2017, establecieron que tales cargos se ejercerán del uno de abril de 2017 al 31 de marzo de 2021, advirtió Luis González Lozano, consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Recalcó que no puede tomarse una decisión que trascienda más allá del 31 de marzo del 2021. Es decir, si no hay Consejo el 1 de abril, no habrá nombramiento de presidente interino y la CEDH se quedará sin representación.

El activista ambiental señaló que dicho plazo no fue prorrogado, por no ser posible constitucional y legalmente. "La ineptitud del Congreso del Estado originará que la CEDH quede sin Consejo del miércoles 1 de abril y hasta que se elijan los consejeros que deberán sustituir a los actuales", dijo.

Discrepó sobre el posicionamiento de Marite Hernández Correa, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, quien asumió que, al haber un presidente interino, éste cubrirá más allá del plazo legal de funciones como presidente.

González Lozano explicó que en el Decreto 0600 fue designado Jorge Andrés López Espinosa, como presidente para el mismo período, pero renunció en semanadas pasadas, por lo que el Consejo nombró como presidente Interino al Primer Visitador Alejandro García Alvarado en términos del Artículo 34 fracción III de la Ley de la CEDH, para el periodo que comprende del 22 de febrero al 31 de marzo de 2021.

El consejero ciudadano lamentó que lo anterior sea una crisis legal provocada por las "grillas". "Los congresistas locales lo vuelven hacer, privilegian sus intereses, la grilla y la politiquería, en lugar del desarrollo democrático que tanto necesita San Luis Potosí y particularmente en la promoción y defensa de los derechos humano. Es inaudito e inaceptable dañar a un organismo tan noble como la CEDH", remató.